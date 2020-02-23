إطلاق 20 صاروخ من غزة على جنوب إسرائيل

أفادت مصادر صحافية عن "انطلاق صفارات الإنذار في عسقلان ومستوطنات محيط قطاع غزة وذلك بعدإطلاق 20 قذيفة صاروخية من غزة على جنوب إسرائيل، وتمواعتراض 3 صواريخ فوق سديروت وعسقلان بعد سماع صفارات الإنذار مرتين"، لافتة الى أنه "وبسبب القصف الصاروخي الشديد أصدرت أوامر بفتح الملاجئ العامة في أنحاء عسقلان".

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