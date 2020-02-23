أكد معاون وزير الصحة السورية، أحمد خليفاوي لقناة "روسيا اليوم"، أنه "وحتى تاريخه لم يتم الإعلان عن أي إصابة بالفيروس في البلاد"، موضحا أن "الحالات الموجودة هي إصابات بمرض ذات الرئة التي تكثر في هذا الموسم، وقال إن الأعراض تتشابه مع "كورونا"، نافيا "ما تردد اليوم من شائعات حول وجود إصابات بفيروس "كورونا" في مدينتي اللاذقية وطرطوس"، ومؤكدا أن "الوزارة لن تخفي المعلومات وستعلن عن الإصابات في حال وجودها".
وحول وجود نقص في الكمامات، أوضح خليفاوي أن "الطلب عليها ازداد"، مبديا "أسفه من وجود من يقوم باحتكار الكمامات نتيجة زيادة الطلب"، وداعيا "المواطنين إلى التعامل بهدوء وحذر والتأكد من مصادر الأخبار".
وكانت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تحدثت عن إصابات بالفيروس في مدينتي اللاذقية وطرطوس، وذلك نقلا عن صفحة مزورة باسم أحد الإعلاميين، وبعض من قالوا إنهم أطباء.
كانت هذه تفاصيل خبر معاون وزير الصحة السورية: ننفي ما تردد عن إصابة جديدة بـ"كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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