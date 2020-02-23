زعيم كوريا الجنوبية:البلاد تتجه نحو لحظة حرجة في "معركة كورونا"

أكد زعيم ​كوريا الجنوبية​ مون جاي ان، أن بلاده "تتجه نحو لحظة حرجة في معركتها ضد ​فيروس كورونا​، مشددا على ضرورة اتخاذ "إجراءات قوية وغير مسبوقة لوقفه".

وأعلن مون في اجتماع خاص لمناقشة انتشار الفيروس الخطير، عن "رفع مستوى التأهب للأمراض المعدية في البلاد حتى المستوى الرابع الأحمر، أي أعل مستوى، وفقا لتوصيات خبراء ​الأمراض​ المعدية، وذلك لأول مرة منذ تفشي فيروس الإنفلونزا في عام 2009، معتبراً أن "وضع انتشار فيروس كورونا الجديد في البلاد يمر بمرحلة حرجة، وستشهد كوريا الجنوبية لحظة مهمة للغاية بعد أيام قليلة".

وأكد مون أنه يتعين على ​الدولة​ في هذه الظروف عدم التقيد بالقواعد وعدم التردد في اتخاذ "إجراءات صارمة وغير مسبوقة"، وأشار إلى أن مشاركة الشعب بأكمله في جهود السلطات والجهات الصحية، وثقته بأن الإجراءات التي تتخذها ستتيح تحقيق فوز في المعركة ضد الفيروس، وأنه "حان الوقت كي نتحد ونستجيب معا لهذا الوضع".

وجاءت هذه التصريحات في وقت بلغت فيه حصيلة ​ضحايا​ فيروس "كورونا" في كوريا الجنوبية إلى خمس ​وفيات​ و602 حالة إصابة.