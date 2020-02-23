عبد المهدي: لتمديد حظر دخول الأجانب القادمين من إيران إلى العراق

أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، أنه "أمر بتمديد إيقاف استقبال الوافدين من جمهورية ​إيران​ الإسلامية عدا العراقيين، وسط ​تقارير​ عن زيادة ​حالات​ الإصابة بفيروس "كورونا" هناك"، مؤكدا أن "الحظر سيمدد، دون أن يحدد موعدا لانتهاء العمل به".

وكانت بغداد حظرت دخول جميع الأجانب من إيران، يوم الخميس، ولمدة ثلاثة أيام.

وأسفر تفشي "كورونا" في إيران، حيث أعلنت السلطات عن ارتفاع عدد حالات الوفاة بسبب "كورونا" إلى ثمانية، عن تعليق الزيارات الدينية وتعليق الرحلات الجوية بين البلدين.