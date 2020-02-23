أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، أنه "أمر بتمديد إيقاف استقبال الوافدين من جمهورية إيران الإسلامية عدا العراقيين، وسط تقارير عن زيادة حالات الإصابة بفيروس "كورونا" هناك"، مؤكدا أن "الحظر سيمدد، دون أن يحدد موعدا لانتهاء العمل به".
وكانت بغداد حظرت دخول جميع الأجانب من إيران، يوم الخميس، ولمدة ثلاثة أيام.
وأسفر تفشي "كورونا" في إيران، حيث أعلنت السلطات عن ارتفاع عدد حالات الوفاة بسبب "كورونا" إلى ثمانية، عن تعليق الزيارات الدينية وتعليق الرحلات الجوية بين البلدين.
كانت هذه تفاصيل خبر عبد المهدي: لتمديد حظر دخول الأجانب القادمين من إيران إلى العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.