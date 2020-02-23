أكد محافظ بنك اليابان، هاروهيكو كورادو، أنه حال استمر تفشي فيروس كورونا الجديد، فقد يؤثر الأمر بشكل كبير على اليابان والاقتصاد العالمية عن طريق إحداث خلل في سلسلة التوريد، مؤكدًا ضرورة توخي الحذر.
هذا وكان قد أعلن كورودا، في تصريح على هامش مؤتمر في الرياض، أنّ "البنك مستعد لتيسير سياسته النقدية دون تردّد، ولكن لا يوجد تغيير في وجهة نظر البنك بأنّ الاقتصاد الياباني يتعافى بشكل معتدل"، موضحًا أنّ "من غير المرجّح أن يتباطأ الاقتصاد الياباني بشكل كبير، على الرغم من الغموض الّذي يكتنف تأثير تفشّي "فيروس كورونا".
كانت هذه تفاصيل خبر بنك اليابان المركزي: تفشي فيروس كورونا سيؤثر بقوة على الاقتصاد العالمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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