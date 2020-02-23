بنك اليابان المركزي: تفشي فيروس كورونا سيؤثر بقوة على الاقتصاد العالمي

أكد ​محافظ​ بنك ​اليابان​، هاروهيكو كورادو، أنه حال استمر تفشي ​فيروس كورونا​ الجديد، فقد يؤثر الأمر بشكل كبير على اليابان و​الاقتصاد​ العالمية عن طريق إحداث خلل في سلسلة التوريد، مؤكدًا ضرورة توخي الحذر.

هذا وكان قد أعلن كورودا، في تصريح على هامش ​مؤتمر​ في ​الرياض​، أنّ "البنك مستعد لتيسير سياسته النقدية دون تردّد، ولكن لا يوجد تغيير في وجهة نظر البنك بأنّ الاقتصاد الياباني يتعافى بشكل معتدل"، موضحًا أنّ "من غير المرجّح أن يتباطأ الاقتصاد الياباني بشكل كبير، على الرغم من الغموض الّذي يكتنف تأثير تفشّي "​فيروس كورونا​".​​​​​​​