الناطق باسم سرايا القدس: لوجوب تحمل اسرائيل نتائج عدوانها

اعتبر الناطق باسم الذراع العسكري لـ"حركة ​الجهاد الإسلامي​" (​سرايا القدس​)، في فلسطين،"أبو حمزة"، في تصريح له على مواقع التواصل الاجتماعي أن "اختراق وتوغل آليات "العدو الصهيوني" واستهدافها أحد مجاهدينا داخل ​قطاع غزة​ بوحشية وإجرام هو عدوان واضح"، مشددا على "وجوب أن يتحمل العدو نتائج هذا العدوان".

وأعلن أبو حمزة أن "الشهيد" محمد علي الناعم (27 عاما)، الذي اختطف الاحتلال جثمانه شرق خانيونس بوحشية وإجرام، هو أحد عناصرها في لواء خان يونس"، منددا بـ"الجريمة الوحشية"، ومحذرا من "تقديم أي مبررات لشن عدوان على قطاع غزة ونأخذ ذلك على محمل الجد".