"سانا": تركيا تعتقل عشرات المسلحين السوريين لرفضهم القتال في إدلب

أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، بأن "القوات التركية اعتقلت عشرات المسلحين السوريين الذين يعملون بإمرتها في منطقة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي، وذلك على خلفية محاولتهم الفرار إلى الأراضي التركية لخوفهم من المشاركة في المعارك ومواجهة الجيش العربي السوري في إدلب"، مؤكدة أن "القوات التركية أغلقت الحدود أمام "الإرهابيين" الذين يعملون بإمرتها".
ويشهد ريف إدلب الجنوبي اشتباكات عنيفة بين وحدات من الجيش السوري والفصائل الموالية لأنقرة، وسط استقدام الجيش المزيد من التعزيزات بمنطقة جبل الزاوية.
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