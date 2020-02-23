فوز المرشح بيرني ساندرز في الانتخابات التمهيدية ولاية نيفادا

حقق السيناتور بيرني ساندرز فوزاً ثانياً على التوالي في سلسلة انتخابات تمهيدية تنظم في جميع الولايات الأميركية داخل الحزب الديمقراطي لاختيار المرشح عنه في انتخابات الرئاسة القادمة، فبعد فوزه في انتخابات نيوهامبشير وتوليه المرتبة الثانية في انتخابات أيوا، حقق ساندرز فوزا عريضا في انتخابات ولاية نيفادا ليعزز بذلك تقدمه أمام منافسيه".
وحسب النتائج الأولية التي نشرت بعد فرز أصوات نحو نصف الناخبين، حصد ساندرز دعم نحو 46% من المشاركين في التصويت، فيما تعود المرتبة الثانية إلى نائب الرئيس السابق جو بايدن، الذي حصل على نحو 20% من الأصوات، بعد نتائج ضعيفة حققها في أيوا ونيوهامبشير.
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