أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يصل إلى الأردن في زيارة رسمية

استقبل الملك ​الأردن​ي عبدالله الثاني، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، الذي وصل إلى عمان اليوم في زيارة رسمية للمملكة. ويجري الملك مع الشيخ تميم مباحثات تتناول العلاقات بين البلدين، والتطورات في المنطقة.

وقد استقبل الأردن الأمير القطري بشكل رسمي، حيث أطلقت المدفعية إحدى وعشرين طلقة تحيّة للضيف، فيما عزفت الموسيقى السلامين الوطني القطري والملكي الأردني، بحضور وفود رفيعة المستوى.