استقبل الملك الأردني عبدالله الثاني، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، الذي وصل إلى عمان اليوم في زيارة رسمية للمملكة. ويجري الملك مع الشيخ تميم مباحثات تتناول العلاقات بين البلدين، والتطورات في المنطقة.
وقد استقبل الأردن الأمير القطري بشكل رسمي، حيث أطلقت المدفعية إحدى وعشرين طلقة تحيّة للضيف، فيما عزفت الموسيقى السلامين الوطني القطري والملكي الأردني، بحضور وفود رفيعة المستوى.
كانت هذه تفاصيل خبر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يصل إلى الأردن في زيارة رسمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.