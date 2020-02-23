الحدث: لا إصابات بفيروس الكورونا في العراق

أفادت قناة "الحدث" عن أنه "لم تسجل أي إصابات بفيروس "الكورونا" في دولة ​العراق​ حتى الآن"، مشيرة الى أنه "تتخذ إجراءات وقائية مشددة في المطارات والمنافذ الحدودية العراقية لضمان عدم تفشي الفيروس من أي دولة الى العراق".

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