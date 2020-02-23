ترامب: سأوقع اتفاق سلام مع حركة طالبان

أعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ عن أنه "سيوقع اتفاق سلام مع ​حركة طالبان​"، مشيرا الى أن "مسلحي حركة طالبان سئموا القتال". إضغط للمزيد

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