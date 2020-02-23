التحالف العربي ينفذ عملية نوعية ضد الحوثيين في اليمن

أعلن المتحدث باسم ​التحالف العربي​، العقيد تركي المالكي، أن "​القيادة​ المشتركة للتحالف نفذت هذا اليوم عملية عسكرية نوعية لتدمير أهداف عسكرية مشروعه لقدرات تخزين وتركيب وإطلاق ​الصواريخ​ البالستية ال​إيران​ية والطائرات بدون طيارالتابعة لقوات "أنصار الله" (الحوثيين) الموالية لإيران في العاصمة ​صنعاء​". وأوضح المالكي، في بيان، أن "عملية الاستهداف جاءت بعد أن أصبحت العاصمة صنعاء مكاناً لتخزين وتركيب وإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار لمهاجمة المدن والمدنيين بطريقة متعمدة وممنهجة، وشملت الأهداف المدمرة مواقع التخزين والتركيب والإطلاق بـ"فج عطان" و"معسكر العمد وجبل النهدين".

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