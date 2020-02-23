الرئيس الصيني: كورونا تسبب بأخطر حالة طوارئ في الصين منذ 70 سنة

أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، إن أزمة فيروس "كورونا" تسببت بأخطر حالة طوارئ منذ 70 عاماً، لا تزال أزمة معقدة وخطيرة في البلاد، مشيراً إلى أن "تأثيرات الفيروس الجديد على الاقتصاد والمجتمع الصيني أمر حتمي وسنحاول التقليل منها قدر المستطاع".
وأعلنت السلطات الصينية، ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد داخل البلاد بنهاية السبت، إلى 2442 شخصا والإصابات المؤكدة إلى 77000.
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