الرئيس الصيني: كورونا تسبب بأخطر حالة طوارئ في الصين منذ 70 سنة

أكد الرئيس الصيني ​شي جين بينغ​، إن أزمة فيروس "كورونا" تسببت بأخطر حالة طوارئ منذ 70 عاماً، لا تزال أزمة معقدة وخطيرة في البلاد، مشيراً إلى أن "تأثيرات الفيروس الجديد على ​الاقتصاد​ والمجتمع الصيني أمر حتمي وسنحاول التقليل منها قدر المستطاع".

وأعلنت ​السلطات الصينية​، ارتفاع حصيلة الوفيات ب​فيروس كورونا​ المستجد داخل البلاد بنهاية السبت، إلى 2442 شخصا والإصابات المؤكدة إلى 77000.