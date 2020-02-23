شكرا لقرائتكم خبر عن النواب: توفير وسائل النقل السريع مع الدول الأفريقية يحقق الأمن الغذائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب عبد الحميد الدمرداش، أن توفير وسائل نقل سريعة وإقامة شراكات مع الدول الإفريقية يحقق الأمن الغذائى للسلع التى نستوردها ويفيدنا فى زيادة الصادرات.

جاء ذلك خلال إجتماع لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، اليوم الأحد لمناقشة جدوي المشروعات الزراعية، واستمرار وتوسعة المزارع النموذجية فى عدد من الدول الإفريقية وعوائد ذلك علي استقرار أسعار المنتجات داخليا والاستثمار خارجيا بما يحقق مصالح الدولة المصرية.

وطالب الدمرداش، بضرورة توفير وسيلة نقل بحرية سريعة منخفضة التكاليف ولاسيما المراكب والبواخر لتصدير الخضروات سريعة التلف؛ داعيا إلى ضرورة زيارة وفد من البرلمان لمشروع الصوب الزراعية الضخم التى ساهمت فى انخفاض الأسعار.

من جانبها أكدت النائب آمنة نصير، عضو اللجنة ضرورة إحساس المواطن بما يطرح من نظريات عن المزارع النموذجية ليكون لها أثر إيجابي ينعكس ويحس به.

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بدورة شدد وكيل لجنة الشئون الإفريقية ماجد أبو الخير على ضرورة تحقيق الهدف السياسي والاقتصادى للاستثمارات وتفعيل الجدوى للمزارع النموذجية وفق الخطة الموضوعة وأهداف المزارع النموذجية لتحقق أهداف انشائها تشجيعا للاستثمارات .

ونوه النائب حاتم باشات إلى وجود مزارع للأردن ولبنان والإمارات فى السودان، مشيرا إلى أن السودان هو المنفذ البرى الأول لمصر ونحتاج لتدعيم التعاون الثنائى فى المجال الزراعى.

وشدد باشات، علي ضرورة النظر فى جدوى تسع مزارع نموذجية مقامة فى ثمانى دول إفريقية، وهل تدر عائدا اقتصاديا أم لا، وأهمية العمل فى الدول الإفريقية القريبة جغرافيا أولا وتوثيق العلاقات مع السودان.