شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان: لن ننزلق للمطالبة بمنع عمل فنى والدستور ينص على حرية الإبداع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، أن الفن الهابط يطرده الفن الجيد، لافتا إلى أن الأفلام الهابطة كانت موجودة فى الخمسينات والستينات ولكن كان يقابلها فن جيد وعظيم.

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وتابع عبد العال قائلا خلال الجلسة العامة اليوم: "لا يجب أن ننزلق إلى المطالبة بمنع عمل فنى، ولا يجب أن ننسى أن الدستور ينص على حرية الابداع"، مضيفا :"لا استطيع أن أراقب الأعمال الفنية فى إطار الثوابت التى تلتزم بها".

وقرر عبد العال حذف اى اسماء تم تداولها فى الجلسة على لسان النواب جاء ذلك ردا على مطالبة النائبة منى منير بعودة الرقابة وان تقوم بحذف المشاهد السيئة فى الأفلام والأعمال الفنية، وقالت النائبة، إلى انتشار تعاطى المخدرات بين الطلبة تقليدا لمحمد رمضان.