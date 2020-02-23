شكرا لقرائتكم خبر عن مدير البحوث الزراعية يؤكد استعداد الوزارة رفع قدرات المزارع النموذجية بأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكد رئيس مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة محمد سليمان، جهود الوزارة فى تدريب الأشقاء الأفارقة على الأساليب الزراعية الحديثة وانتاج التقاوى محليا فى عدد من الدول الإفريقية وتوفير مستلزمات الرى والزراعة وإدخال التقاوى المصرية الى المزارع النموذجية والسوق الإفريقية.

جاء ذلك خلال إجتماع لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، اليوم الأحد لمناقشة جدوي المشروعات الزراعية واستمرار وتوسعة المزارع النموذجية فى عدد من الدول الإفريقية وعوائد ذلك علي استقرار أسعار المنتجات داخليا والاستثمار خارجيا بما يحقق مصالح الدولة المصرية.

وقال سليمان، إن هناك تسع مزارع نوذجية فى تسع دول إفريقية، لافتا إلى استعداد الوزارة إلى رفع قدرات هذه المزارع لتصل إلى مرحلة الاعتماد الذاتى من الناحية الاقتصادية ولاتضيف أية تكلفة إضافية بل تستخدم أرباحها فى استمرارها وتوسعها.

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وتساءل رئيس اللجنة النائب طارق رضوان، هل من الممكن أن يتم عمل "مزارع خاصة" إلى جانب المزارع النموذجية، وهل يمكن توسعة مساحة المزارع النموذجية التى تتراوح مابين 100ـ 150 فدانا، وهذا ليس كافيا لحماية عمق أمن مصر القومى، دولة بحجم مصر أن ترفع مساحات المزارع إلى ألف وألفين فدان لتنعكس إيجابيا على المنتجات المصرية وكذلك الصناعات التكميلية.

وأشار محمد سليمان إلى أن موارد المزارع النموذجية تستخدم فى دعم عمل هذه المزارع واستمرارها، وقال:إن هناك تجربة ناجحة فى زيمبابوى وسنعرض على القطاع الخاص المشاركة فى الاستثمار فى المزارع بالدول الإفريقية.