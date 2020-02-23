شكرا لقرائتكم خبر عن "مشروعات البرلمان"تهاجم وزارة الزراعة..ونائب يهدد بتقديم استجواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوصت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالبرلمان، بضرورة وجود رؤية شاملة لوزارة الزراعة، بشأن دعم المشروعات الصغيرة للشباب، وقنوات تواصل حقيقية مع جهاز تنمية المشروعات، وخطة شاملة للتسويق، من أجل التأكد من نجاح تلك المشروعات، بعد تشغيلها.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة لمناقشة خطة الوزارة بشأن دعم المشروعات الصغيرة، وقال النائب محمد كمال مرعى، وعقب رئيس اللجنة، :" هننتظر وزير الزراعة علشان نناقش تكليفات وزارة الزراعة، لأن الكلام كله كلام مرسل لا يحقق عائد، ولا يعد دعماً للشباب بأى شكل".

وقال النائب سيد أبو بردعة، إن وزارة الزراعة مفككة، متابعاً، : " لو هتفضل كده هنستجوب الوزير، ونخلي كل فلاح يتعلم لوحده، الجهاز بيدي جمعيات بس، و كده مفيش مشروعات مباشرة للفلاحين".

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وسأل النائب محمد كمال مرعى، زهير الشندويلى مدير الإدارة الزراعية بجهاز تنمية المشروعات، عما إذا كانت هناك بروتوكولات وتنسيق مع وزارة الزراعة من عدمه، فلم يعلق المسئول، فإنفعل النائب، وقرر تأجيل الاجتماع لحين حضور وزير الزراعة، ورئيس جهاز تنمية المشروعات.