رداً على إحالته للجنة القيم..إلهامى عجينة:"بقول للرأى العام ينشغل بحاجة غيرى"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرجع النائب إلهامى عجينة، قرار هيئة مكتب مجلس النواب بإحالته إلى لجنة القيم، إلى مشادات كلامية مع بعض الموظفين بمقر عدد من الوزارات، منها الشباب والرياضة والرى، مضيفاً، : "الموظفين دول قدموا مذكرات، وأنا رديت علي كل الأسئلة، وأنا أحياناً فى موقف معين، ممكن أنفعل لكن بإنتهاء الموضوع بتنتهى القصة". وأضاف "عجينة"، : " الموضوع خفيف وانتهى ومش فاكر تفاصيل المشادات أصلاً، وعند الرأى العام ما هو أهم من إلهامى عجينة علشان ينشغل بيه، بقول للرأى العام ينشغل بحاجة غيرى". Advertisements وعقد مكتب مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، وعضوية وكيلى المجلس السيد الشريف وسليمان وهدان، والمستشار محمود فوزى الأمين العام للمجلس صباح اليوم، جلسة استماع للنائب إلهامى عجينة للنظر فى الشكاوى المقدمة ضده ووجه مكتب المجلس عدة أسئلة إلى النائب. وعقب الانتهاء من الاستماع إلى أجوبة النائب فيما هو منسوب إليه، انتهى مكتب مجلس النواب إلى إحالة النائب إلهامى عجينة للجنة القيم للنظر فى المخالفات والشكاوى المنسوبة إليه.

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