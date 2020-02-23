شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تحتفل بوصول طائراتها الجديدة للمغرب بالورود والشيكولاتة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت شركة مصر للطيران بالمملكة المغربية، مع الركاب بأولى رحلات الشركة بالطائرة الجديدة من طراز إيرباص A320Neo والقادمة من مطار القاهرة الدولي.

وحرص طاقم الضيافة الجوية على متن طائرة مصر للطيران، بتوزيع الورود والشيكولاتة على ركاب الرحلة احتفالا بالطائرة الجديدة، وأعرب المسافرين والسائحين عن ساعدتهم بهذه اللفتة، كما أشادوا بإمكانيات الطائرة الجديدة.

واستقبل مطار كازبلانكا أول رحلة لطائرة مصر للطيران الجديدة من طراز إيرباص A320Neo ، وقامت سلطات المطار ببروتوكول رش المياة على جسد الطائرة فور وصولها المطار احتفالًا بالتشغيل.

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الطائرة الجديدة الإيرباص A320Neo توفر مستويات عالية من الراحة على جميع الدرجات من خلال الأجواء والإنارة المريحة، إلى جانب أحدث تقنيات الترفيه والاتصال بالأنترنت وخاصية ال Live TV التى تتيح مشاهدة العديد من القنوات الإخبارية والرياضية وغيرها لإعطاء تجربة مميزة للمسافرين على متنها، ويوجد شاشة شخصية فى كل مقعد سواء على درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية.

وتتمتع عائلة A320neo بهيكل عريض يعد الأوسع ضمن فئته، وتحتوى الطائرة على أحدث التقنيات المبتكرة، بما فيها المقصورة الأفضل فى القطاع وأحدث جيل من المحركات التى من شأنها توفير 20% فى معدلات استهلاك الوقود عن كلّ مقعد. هذا وتمتاز A320neo بمستوياتٍ منخفضة من الانبعاثات، فضلًا عما تقدمه من مزايا صديقة للبيئة وقدرتها على الحد من الضوضاء الصادرة عنها بنسبة 50% مقارنةً بالجيل السابق، فضلًا عن تصميم المقصورة الواسع المكون من درجتين بسعة مقعدية 142 مقعدًا بواقع 16 مقعد فى درجة رجال الأعمال و126 مقعدًا فى الدرجة السياحية.

يذكر أن مصر للطيران، تسلمت حتى الآن ثلاثة طائرات من نفس الطراز خلال الشهر الجارى، حيث قامت بتشغيل الطائرة الأولى من طراز إيرباص A320neo برقم MS914 ،الاسبوع الماضى متجهة إلى ابوظبى فى أولى رحلاتها الجوية بعد أن تسلمتها الشركة من مصنع شركة إيرباص العالمية فى مدينة تولوز بفرنسا من أصل 15 طائرة من عائلة طائرات A320neo تم التعاقد عليها لتنضم لأسطول مصرللطيران والمقرر تسليمها لشركة مصر للطيران بالتعاون مع شركة "إيركاب".