شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يوصى بتشكيل لجنة من "الأعلى للإعلام" لمراقبة محتوى الكتب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أوصت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، بتشكيل لجنة من قبل المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، لمراقبة كل الكتب فى الأسواق ومراجعة كل ما يتم تداوله فى الأسواق والمكتبات، للإبلاغ عن أى محتوى مُخرب، وذلك فى اجتماعها لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة داليا يوسف K الذي يتناول مشكلة تداول قصص الأطفال التى تحث على العنف والإرهاب.

من جهته شدد النائب جلال عوارة، عضو لجنة الثقافة والإعلام والأثار على مسئولية المجلس الأعلى للإعلام وسلطته في مراقبة الكتب المتداولة بموجب المادة الرابعة من قانون تنظيم المجلس الأعلى للإعلام، طالب المجلس بتقديم تقرير إنجازات عن تطبيق المادة الرابعة من هذا القانون وقال "أريد تقرير يوضح كم مرة نزلت في حملات وعدد الكتب التي صادرها".

وبشان تدخل جهاز حماية المستهلك قال عوارة "ليس عندك قسم أدب تفعل ذلك بدوافع وطنية"، وأضاف "اختلفنا في رواية عزازيل وقلق من توهان المسئولية فيجب أن تكون محددة".

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وأضاف " المسألة لا نحتاج لف ودوران نتحدث عن التداول يعز علي شكر اللواء وهو مسئول عن جهة تابعة لوزارة التموين يتدخل في شأن الثقافة، بتاع أرز وبتاع زيت يدخل في شأن الثقافة، لذا أتمسك بحقي في تقرير إنجازات للمجلس الأعلى للإعلام بشأن المادة الرابعة"

يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه اللواء راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك استمرار محاولات استهداف مصر وذلك من خلال تشوية النشء والشباب ونشر ثقافات مختلفة عن مجتمعنا المصرى واخلاقه .

وقال "عبد المعطى "هذا الموضوع لايعد اختصاص أصيل لجهاز حماية المستهلك ،ولكن الدافع الوطنى دفعنى إلى تشكيل ضبطيه قامت بمراجعة الآسواق بموجب نص المادة "13 "من قانون حماية وتبين بالفعل تواجد هذة القصص فى العديد من المكتبات وسور الآزبكية .واستطرد قائلا :لاحظت تهرب كثير من المسئولين فى الرد على هذا الملف منذ مناقشته فى البرلمان ،وبالتالى كان لابد من التصدى له ،ولكن فى النهاية لسنا جهة مسئولة عن مراجعة الآعمال الفنية .

وشدد "عبد المعطى "على ضرورة تحرك المجلس الأعلى للإعلام لمواجهة هذة الظاهرة وابلاغنا لنقوم بحملات ضبطية على الأسواق .