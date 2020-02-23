شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يبحث تطوير القطاع البيئى ويوجه بدعم انخراط القطاع الخاص فى أنشطة "البيئة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتحقيق التكامل والتناغم ما بين تنمية القطاع البيئي واستغلاله سياحياً واستثمارياً وبين المردود الصحي والمجتمعي على المواطنين.

كما وجه الرئيس ،بدعم انخراط القطاع الخاص والشباب في أنشطة مشروعات وزارة البيئة وتطوير المحميات الطبيعية، وتحديث بنيتها التحتية مع الحفاظ على التنوع البيولوجي بها، ومراعاة المعايير والتصميمات العالمية عند صياغة مشروعات التطوير للمحميات الطبيعية باعتبارها ثروة قومية، وذلك لتقديمها للسياحة العالمية على نحو يليق بقيمتها وبمكانة مصر، وليكون ذلك التطوير بمثابة قيمة مضافة لتلك المواقع الطبيعية الفريدة على نحو يعزز من مكانتها على خريطة المواقع السياحية المتميزة على مستوى العالم .

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسى اليوم، الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.

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وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول جهود وزارة البيئة لتطوير القطاع البيئي من أجل دعم الاستثمار، واستعراض الأهداف الاستراتيجية لوزارة البيئة بالتنسيق مع الجهات المختلفة، خاصة فيما يتعلق بتطوير المحميات الطبيعية على مستوى الجمهورية.

وأوضح المُتحدث الرسمي أن وزيرة البيئة عرضت محاور استراتيجية الوزارة والتي تستهدف بالأساس الحد من التلوث والحفاظ على الموارد الطبيعية، حيث استعرضت المحاور الخاصة بالاستراتيجية العامة للمحميات، والموقف التنفيذي الخاص بإدارتها ودعم خطط التنمية المستدامة بها، لا سيما وأن مصر تعد من الدول الغنية بالمحميات الطبيعية المتنوعة، وتمتلك القدرات للمنافسة واحتلال مكانة مرموقة في هذا المجال.

كما شهد الاجتماع استعراض جهود الوزارة للحد من التلوث البيئي في منطقة خليج السويس، بالتعاون مع الجهات المعنية والشركات الصناعية العاملة هناك، وكذا رصد التلوث الناتج عن السفن وناقلات البترول بالخليج.