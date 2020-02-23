شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "خطة البرلمان" لوزير الشباب: استاد سوهاج تم هدمه وتخريبه بحجة تطويره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلن النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، نائب طهطا بسوهاج، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة المنعقد اليوم لمتابعة توصيات اللجنة عن موازنة 2019/2020، بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، عن دعمة الكامل للوزارة لتحقيق الأهداف المطلوبة منها نحو شباب مصر مطالبا الحكومة ووزارة المالية َالتخطيط بتوفير الاعتمادات المالية التي تم من الوزارة في القيام بدورها.

وطالب سالم وزير الشباب والرياضة برؤية واضحة لدى الوزارة وخطة زمنية للقضاء على المشاكل الموجودة بالأندية ومراكز الشباب خاصة فى محافظات الصعيد، مؤكدا أنه من غير المعقول أن يتم العمل على تطوير استاد سوهاج الرياضى فى شهر يونيو سنة 2015 ويتوقف بعدها فى شهر مارس عام 2016 حتى الآن بعد أن تم هدمه وتخريبه بحجة تطويره، وهو الأمر الذى لم يتم تنفيذه ثم إبلاغ مديرية الشباب والرياضة بسوهاج فى شهر سبتمبر عام 2019.

وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أنه تم توقيع بروتكول مع إحدى الجهات للتطوير وأنها ستتسلم الاستاد فى أكتوبر 2019، وهو الأمر الذى لم يُفعل حتى الآن، فضلا عن أن هناك مراكز شباب آيلة السقوط وصادر لها أمر إزالة، وأخرى بدون أسوار، وثالثة متوقف العمل بها، مؤكدا أنه على وزارة الشباب والرياضة سرعة حل هذة المشكلات وضرب أمثلة بعدد من مراكز الشباب بمركز ومدينة وقرى طهطا، ورد الوزير على ذلك مؤيدا كل ما جاء بحديث النائب مصطفى سالم، لافتا إلى أن استاد سوهاج تم استلامه منذ أيام ومن المنتظر الانتهاء من الجدول الزمنى للتطوير وبخصوص مشكلات الأندية ومراكز الشباب فإن الوزارة ستعمل على حلها بشكل سريع.

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