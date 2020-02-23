شكرا لقرائتكم خبر عن سامح عاشور: تم إسقاط التعليم المفتوح فى مصر بفضل نقابة المحامين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سامح عاشور نقيب المحامين، إن مجلس النقابة منذ توليه المسئولية وهو يعمل جاهدا أن تحافظ مهنة المحاماة على مكانتها التى يعلمها الجميع وأن يأخذ المحامى المكانة التى يستحقها، مضيفا: وهو ما عهدنا على أنفسنا أن نضيفه خلال فترة تولى المسئولية نقيبا للمحامين.

وأضاف سامح عاشور أثناء لقاء مفتوح جمعة مع المحامين بمحافظة سوهاج بمقر بمقر نقابة المحامين بالمحافظة، أنه تم إسقاط التعليم المفتوح فى مصر بفضل نقابة المحامين ‪‎ وأن بعض أساتذة الكليات هم من ابتدعوا هذا وجميع الوظاف المحترمة لا تقبل بهذا، هل نحن الحيطة المايلة ونقابة المحامين ليست أقل من النيابة أو غيرها وليست حيطة مائلة.

جاء اللقاء بحضور عدد كبير من المحامين وأعضاء نقابة المحامين، وذلك فى إطار لقاءاته المتعددة بالمحامين على مستوى الجمهورية، وشهد اللقاء إجابة "عاشور" على التساؤلات وعرض آخر المستجدات النقابية، وذلك بحضور مرشحى النقابة العامة على مستوى الاستئناف، وكان فى استقبالهم ماهر رشوان نقيب محامين محافظة سوهاج وأعضاء النقابة.

وفى بداية كلمته وجه نقيب المحامين بمحافظة سوهاج رسالة إلى كل من دعوا إلى مقاطعة سامح عاشور قائلا: ها هى سوهاج وها هو سامح عاشور أنتبهوا لقيمتكم الكبيرة أنتم محط أنظار جميع محافظات مصر لأنكم أبناء النقيب و أصدقاءه وأخوته وعرض رشوان مشكلة مطالبة حاملى كارنية النقابة 2020 بالقيمة المضافة وطالب من النقيب العام أن يوضح الأمور لأن البعض يتحدث فيها والكل هنا يتحدث في أن سوهاج ليس لها نادي للمحامين وطالب بتخصيص الشقق للمحامين سوهاج

وأوضح سيف السيد حماد عضو النقابة محامو سوهاج الرجال الذين عاهدناهم في كل المواقف هم صادقون في العهد أقول لكم حافظوا على رموزكم فمن الصعب أن يتكرر الرموز و القيادات من الصعب أن يتكرر سامح عاشور وماهر رشوان وغيرهم فمن الذي حارب من أجلكم وحكم عليه بعامان فقط من أجلكم ومازلنا نحارب من أجل زيادة موارد المحامين و المعاشات كحد أعلى 3000 جنيه وحد أدنى 1000 جنيه وسوف يزيد المعاش و الخدمة الصحية بما يرضيكم.

يذكر أن ماهر رشوان، نقيب المحامين بمحافظة سوهاج قال قبل ذلك أن زيارة نقيب المحامين العام للمحافظة جاءت لعقد لقاء مع المحامين بالمحافظة، وأنه سيتم عقده بالقاعة الُكبرى بمقر النقابة ظهر اليوم، مضيفا أنه سيتم طرح كافة الأسئلة التي تدور في أذهان المحامين فيما يخص النقابة والنقيب العام.

وأشار "رشوان" إلى أنه تم مخاطبة كافة المحامين الذين مر على قيدهم بالجدول العام عامين وتخطوا مهلة الستة أشهر بعد العامين لسرعة التقييد أمام المحاكم الابتدائية، وإلا أنه يعرض نفسه للانتقال تلقائياً إلى جدول غير المشتغلين دون حاجة إلى صدور قرار بذلك من لجنة القيد، وهذا وفقا لنص المادة 24 من القانون 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون 147 لسنة 2019 على أن تكون مدة التمرين سنتين تبدأ من تاريخ حلف اليمين، يتم إنقاصها إلى سنة واحدة للحاصلين على أكثر من دبلومة من دبلومات الدراسات العليا في القانون أو على أي مؤهل أعلى، فإذا لم يقيد المحامي أمام المحاكم الابتدائية خلال ستة أشهر من انقضاء المدة المشار إليها، فإنه ينتقل تلقائياً إلى جدول غير المشتغلين دون حاجة إلى صدور قرار بذلك من لجنة القيد.

وأوضح “رشوان” إلى أنه يجوز له بعد ذلك طلب إعادة القيد متى توافرت له الشروط المقررة في القانون والذي مفاده ”أن الحل هو طلب إعادة القيد من جديد متى توافرت الشروط المقررة في هذا القانون وذلك يعني ضياع المدة السابقة – ويكون القيد من جديد وبرسوم جديدة”.



لقاء سامح عاشور بمحامى أسيوط



لقاء سامح عاشور بمحامى أسيوط

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لقاء سامح عاشور بمحامى أسيوط



لقاء سامح عاشور بمحامى أسيوط



لقاء سامح عاشور بمحامى أسيوط



لقاء سامح عاشور بمحامى أسيوط



لقاء سامح عاشور بمحامى أسيوط



لقاء سامح عاشور بمحامى أسيوط



لقاء سامح عاشور بمحامى أسيوط



لقاء سامح عاشور بمحامى أسيوط



لقاء سامح عاشور بمحامى أسيوط



لقاء سامح عاشور بمحامى أسيوط