الخارجية الألمانية على اتصال مع إيطاليا بشأن "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين - (د ب أ):

أعلنت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الأحد، أن الحكومة الألمانية على اتصال مع السلطات في إيطاليا بعد إغلاق بعض المدن الإيطالية بسبب فيروس كورونا المتحور الجديد "كوفيد-19".

وجاء في بيان الخارجية الألمانية اليوم الأحد: "سفارتنا والقنصلية الألمانية في إيطاليا على اتصال مع السلطات الإيطالية للتنسيق بشأن حالة أن تشمل إجراءات إيطالية ألمانا أيضا".

وتمت توصية الأشخاص العائدين من المناطق المصابة شمالي إيطاليا بالالتزام بالمعلومات الصادرة من معهد "روبرت كوخ" والمركز الاتحادي للتوعية الصحية على موقعهما على الإنترنت.

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وبغض النظر عن اتخاذ إجراءات صارمة لمنع انتشار الوباء، ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد في إيطاليا باستمرار. وحتى ظهر اليوم الأحد وصل العدد إلى أكثر من 130 حالة، وفي إقليم لومبارديا وحده تم إثبات الإصابة بنحو 90 حالة، وتم إلغاء كثير من الفعاليات كإجراء احترازي.

ويتم إغلاق المدن الأكثر إصابة بالفيروس من أجل منع استمرار تفشي المرض في الجزء الشمالي من البلاد الذي يتمتع بأهمية اقتصادية.

وقال متحدث باسم وزارة الصحة الألمانية إنه يتم مراقبة الوضع بالتعاون مع وزارة الخارجية الألمانية، وأوضح أن الوزارة أطلعت المواطنين على موقعها على الإنترنت على الطريقة التي يمكنهم من خلالها وقاية أنفسهم بشكل فردي.

وأضاف المتحدث أنه هناك مساعي للقيام بتقيم الوضع مع جميع الأطراف غدا الاثنين وفحص اتخاذ الإجراءات المناسبة، إذا لزم الأمر، لافتا إلى أنه سيتم إقامة مؤتمر للهيئات الصحية الأوروبية صباح الغد الاثنين.