بوتين: الجيش الروسي في سوريا دمر مجموعات إرهابية مجهزة بشكل جيد

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: إن القوات الروسية المتواجدة في سوريا تمكنت من القضاء على مجموعات إرهابية مجهزة بشكل جيد، وبالتالي وضعوا حدا لمخاطر كبيرة كانت تهدد روسيا على المدى البعيد، وفقاً لسبوتنك.
وقال بوتين في حفل موسيقي أقيم اليوم بمناسبة عيد حماة الوطن فيروسيا الإتحادية: "اليوم ، أصبح أمن روسيا في أيد أمينة".
وأضاف: "ضباطنا وجنودنا مستمرون بثبات، وعلى مستوى جديد، في تطوير مهاراتهم العسكرية من خلال إلتزامهم بتنفيذ التدريبات القتالية والإستراتيجية".
وأشار الرئيس الروسي، إلى أنهم أكدوا احترافيتهموفعاليتهم القتالية بكل ثقة، وثباتهم في تقديم أفضل ما لديهم خلال مهمتهم في سوريا، مؤكدا في ذلك قوله: "لقد دمروا مجموعات إرهابية كبيرة ومجهزة جيدًا ، ومنعوا تهديدات كبيرة كانت تشكل خطراً كبيرا لبلدنا على المدى البعيد، وساعدوا السوريين في الحفاظ على سيادة بلادهم وأمنهم".
وشكر فلاديمير بوتين مرة أخرى جميع القوات المشاركة بالأعمال العسكرية في سوريا، على خدمتهم.
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