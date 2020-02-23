42.57% نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية الإيرانية

أعلن وزير الداخلية الإيراني، رحمان فضلي، أن نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة بلغت 42.57 بالمئة، وفقاً لسبوتنك.
وقال فضلي، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، "نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية بلغت 42.57 بالمئة".
وأوضح أن نسبة مشاركة النساء بلغت 48 بالمئة ونسبة مشاركة الرجال 52 بالمئة.
وأضاف فضلي "24 مليونا و512ألفا و404 أشخاص شاركوا في الانتخابات التشريعية في جميع أرجاء البلاد".
وتابع "كان لدينا أكثر من 25 ألف مفتش راقبوا مراكز الاقتراع في كافة أرجاء البلاد".
وكانت لجنة الانتخابات الإيرانية قد أعلنت إجراء جولة ثانية في الانتخابات بعدد من الدوائر، على أنتقام في 17 أبريل المقبل.
وأعلنت لجنة الانتخابات فوز قائمة المحافظين بمقاعد العاصمة طهران، وصرح الناطق باسم اللجنة إسماعيل موسوي، في مؤتمر صحفي أمس السبت، "فوز قائمة المحافظين الأصوليين في الانتخابات البرلمانية، بزعامة عمدة طهران السابق محمد باقر قاليباف، بمقاعد العاصمة طهران التي تمتلك 35 مقعدًا 5 منها للأقليات".
وبدأ الشعب الإيراني، أول من أمس الجمعة، التصويت في الانتخابات التشريعية وانتخابات مجلس خبراء القيادة في البلاد.
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