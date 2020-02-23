السلطان هيثم بن طارق يعلن أهم ركائز المرحلة المقبلة

أعلن السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان اليوم فى خطاب له، أنه سيتوجه لإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة.

وأضاف أنه سيولى كل الرعاية لتطوير الإطار الوطني للتشغيل باعتبار أنه من ركائز الاقتصاد الوطني في القطاعين العام والخاص.



وأشار السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان إلى أن السلطنة شهدت خلال العقود الخمسة الماضية

نهضة شاملة على يد السلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراه وأبناء عمان.



وأشار السلطان هيثم خلال خطابه إلى أن سلطنة عمان فقدت أعز رجالها ، ومؤسس الدولة المعاصرة، رجل التسامح و الوئام المغفور له السلطان قابوس بن سعيد طيب

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الله ثراه.



وتوجه بالشكر إلى قادة دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية الشقيقة وشعوب العالم المختلفة في تعازيها في فقيد عُمان العزيز.



وقال : "أبناء عمان الأوفياء لقد عرف العالم عمان عبر تاريخها المشرف والأمن السلام فيها و نحرص على ان تظل رسالة عُمان للسلام مستمرة" .

وعن خطوات المرحلة المقبلة، أوضح السلطان هيثم بن طارق أن التعليم والبحث العلمي على رأس أولويات الدولة خلال المرحلة المقبلة.