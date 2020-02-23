الرئيس العراقي يؤكد ضرورة إتاحة الفرص في التعيين لتحقيق العدالة الاجتماعية

أكد رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح أهمية إتاحة الفرص المتساوية في التعيين أمام العراقيين، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويضمن مبدأ المساواة للمؤهلين لإشغالها.

وذكر المكتب الإعلامي للرئاسة العراقية في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية، اليوم الأحد أن صالح

التقى رئيس مجلس الخدمة الاتحادي محمود محمد عبد والوفد المرافق له، واستعرضا دور المجلس في رفع مستوى الوظيفة العامة وتطويرها.وشدد الرئيس العراقي ضرورة تطوير الجهاز الإداري ورفع مستوى الهيكل الوظيفي للدولة وتطوير كفاءة موظفي الخدمة العامة، والعمل على تحقيق الإصلاح المؤسساتي وتهيئة فرص عمل للعاطلين، وتوفير الرعاية الاجتماعية الملائمة لهم بالتنسيق مع الجهات المختصة.ومن جهتهم، استعرض رئيس وأعضاء مجلس الخدمة الخطوات التي حققها المجلس في الارتقاء بواقع الهيكل الوظيفي للدولة، بما ينسجم والتطور الذي يشهده العالم في مجالات العمل والاقتصاد.