وزير الصحة التركي يعلن إغلاق المعابر الحدودية مع إيران مؤقتا بسبب تفشي فيروس “كورونا”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 23 فبراير 2020 05:13 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 23 فبراير 2020 05:13 مساءً - مشاركة

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أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، اليوم الأحد، عن إغلاق المعابر الحدودية مع إيران مؤقتا، بسبب تفشي فيروس “كورونا”.

وأضاف الوزير أن تركيا قررت أيضا التوقيف المؤقت، ومن جانب واحد، لجميع الرحلات الجوية الدولية القادمة من إيران، اعتبارا من الساعة 20.00 بالتوقيت المحلي.

وتابع أن 8 مواطنين إيرانيين تم منعهم من الدخول إلى تركيا، يومي السبت والجمعة الماضيين، بسبب وجود أعراض مرض فيروس “كورونا” لديهم.