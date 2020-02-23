مبارك في العناية المركزة.. ونجله يطلب من متابعيه الدعاء له

كشف علاء مبارك نجل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك أن والده يتواجد حالياً داخل غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات، نتيجة إصابته بوعكة صحية.

وقال في رده على أحد متابعيه على “تويتر” بعد حصوله على البراءة في قضية التلاعب في البورصة: دعائي الآن أن يشفي المولى عز وجل والدي ويعود لمنزله، مضيفاً أن حسني مبارك مازال بالعناية المركزة بأحد المستشفيات العسكرية .

من جانبه كشف مصدر مقرب من أسرة الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، تفاصيل الحالة الصحية وقال إن مبارك أجرى جراحة في يناير الماضي للتخلص من بعض المشكلات في الأمعاء الناجمة عن فتاق قديم، مؤكدا أن حالة مبارك تتحسن، ونافيا ما تردد عن إصابة الرئيس الأسبق بورم في المعدة.

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وكان فريد الديب محامي مبارك قد أكد من قبل أن الرئيس الأسبق أجرى جراحة تحت إشراف خبير أجنبي بالتنسيق مع الأطباء المصريين، مشدداً على أن حالته الصحية مستقرة، ودرجة وعيه كبيرة جداً، وأجهزته الحيوية تعمل بشكل جيد.

يشار إلى أن آخر ظهور لمبارك البالغ من العمر 92 عاما كان في أكتوبر الماضي وذلك بعد تنحيه قبل 9 سنوات، على “يوتيوب”، حيث تحدث عن ذكرياته عن حرب أكتوبر 1973.

وفي 26 ديسمبر 2018، ظهر على شاشات التلفزيون للمرة الأخيرة أمام محكمة الجنايات خلال إدلائه بشهادته في قضية اقتحام السجون.