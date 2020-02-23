كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على سر زيارة مسؤولين إسرائيليين لقطر (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلي عن زيارة سرية لمسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى إلى قطر.

هذا وقام كلًا من رئيس المخابرات الإسرائيلية "الموساد" يوسي كوهين، وقائد القيادة الجنوبية لجيش الاحتلال "هرتسي هليفي" بزيارة سرية بأوامر من رئيس وزراء الاحتلال "بنيامين نتنياهو" إلى العاصمة القطرية الدوحة؛ لتنفيذ مخطط إسرائيلي في غزة، حسبما نقلت منصة "مداد نيوز".

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وسيتم المخطط الإسرائيلي عبر حث القطريين على مواصلة تحويل الأموال إلى حماس، والسيطرة على القطاع الزيارة، التي كانت في 14 من فبراير 2020 واستمرت 24 ساعة، والتقى فيها المسؤولين الإسرائيليين عدة مسؤولين قطريين من بينهم رئيس جهاز الاستخبارات القطري "محمد المسند" و "محمد العمادي" المبعوث القطري إلى قطاع غزة.

وتناولوا المسؤولين الإسرائيليين مع المسؤولين القطريين خلال الاجتماع بحث الأوضاع في قطاع غزة والمساعدات المالية القطرية للقطاع، وإرساء تهدئة طويلة الأمد في قطاع غزة، وبعدها قامت قطر بإعلانها إرسال 15 مليون دولار لحركة حماس عبر إسرائيل.