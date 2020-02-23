كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس اليمني يعين محافظاً جديدًا لمدينة المهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، مساء اليوم الأحد، أنه عين البرلماني السابق محمد علي ياسر محافظا جديدًا لمحافظة المهرة شرق البلاد.

هذا وأصدر الرئيس اليمني المرسوم رقم (1) لسنة 2020، قضى بتعيين محمد علي ياسر، محافظاً للمهرة، خلفاً للمحافظ راجح سعيد باكريت، حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، التي تبثُ من عاصمة المملكة العربية السعودية (الرياض).

وكان ياسر عمل محافظا للمهرة لعدة سنوات خلال فترة حكم الرئيس الراحل علي عبد الله صالح.

ولفتت وكالة "سبأ"، إلى أن مرسومًا رئاسيًا آخر صدر برقم (9)، تضمن تعيين المحافظ السابق باكريت، عضواً في مجلس الشورى.