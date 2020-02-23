إيطاليا تعلن إلغاء مهرجان البندقية السنوي بسبب فيروس "كورونا"

أعلنت السلطات الإيطالية، مساء اليوم الأحد، أنها الغت مهرجان البندقية السنوي بسبب فيروس كورونا، حسبما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية.

هذا وقال حاكم إقليم لومباردي أتيليو فونتانا، في وقت سابق من اليوم، إن "عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد في منطقة لومباردي الإيطالية قد ارتفع إلى 89 حالة"، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العالمية "رويترز".

وأضاف فونتانا، وهو يتحدث على قناة سكاي تي في، أنه بذلك يرتفع إجمالي عدد الحالات في البلاد إلى أكثر من 100 حالة.

كما أبلغت الصين منظمة الصحة العالمية عن 75567 حالة إصابة بما في ذلك 2239 حالة وفاة.