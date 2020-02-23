كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ارتفاع عدد مصابي فيروس "كورونا" إلى 602 في كوريا الجنوبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت كوريا الجنوبية، مساء اليوم الأحد، 46 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وبهذا يرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 602 حالة.

هذا وتم تسجيل خامس حالة وفاة لمصاب بكورونا، وهي امرأة كورية يبلغ عمرها 57 عاما، وترتبط بكنيسة "شينتشونجي" في مدينة دايغو جنوب شرق البلاد، حسبما ذكرت وكالة أنباء الكورية الجنوبية "يونهاب".

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وأوضحت الوكالة: أنه "تم تأكيد 169 حالة إصابة جديدة في يوم واحد، منهم 123 حالة تم الإعلان عنهم في صباح اليوم، و46 حالة بعد ظهر اليوم".

وقال رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن، في وقت سابق من اليوم، إن "حكومة بلاده رفعت حالة التأهب من المرض في البلاد درجة واحدة لتصل إلى المستوى الرابع والأخير، في محاولة لاحتواء التصاعد في عدد حالات الإصابة الجديدة".

كما أفادت وكالة "يونهاب" بأن "مستوى التأهب يمكن الحكومة أيضا من منع الأنشطة العامة بالقوة وإصدار أوامر بإغلاق المدارس مؤقتًا"، مضيفة أن آخر مرة رفعت فيها سول مستوى التأهب إلى أقصاه كان قبل 11 عاما أثناء تفشي (إنفلونزا أ) أو فيروس (إتش1 إن1).