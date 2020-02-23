كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس الصيني: كورونا يشكل حالة طوارئ صحية خطيرة في البلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس الصيني شي جين بينج، مساء اليوم الأحد، إن "فيروس كورونا الجديد يشكل حالة طوارئ صحية خطيرة في الصين منذ تأسيس النظام الشيوعي عام 1949"، معترفاً بوجود "ثغرات" في حملة مكافحة الفيروس.

وأضاف شي جين بينج: "يجب استخلاص العبر من الثغرات الواضحة التي ظهرت خلال الاستجابة إلى الوباء"، معتبرًا أن الالتهاب الرئوي الفيروسي الذي أصاب قرابة 77 ألف شخص في الصين، توفي منهم أكثر من 2400، "هو أزمة ومحنة كبيرة بالنسبة إلينا".

هذا وواجه النظام الشيوعي في الأسابيع الأخيرة، موجة استياء غير اعتيادية لتأخره في الاستجابة لظهور الفيروس الجديد في شهر ديسمبر الماضي.

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وسبق أن كانت الصين في 2002-2003 منشأ لوباء سارس (متلازمة التهاب الجهاز التنفسي الحاد)، الذي أودى بحياة حوالي 650 شخصاً في البلاد بما في ذلك هونغ كونغ.

وأكد الرئيس الصيني على أنه بالمقارنة مع وباء "سارس"، يبدو أن فيروس كوفيد-19، الاسم الذي أطلق على فيروس كورونا، "تصعب الوقاية منه والسيطرة عليه".

ولمنع انتشار الفيروس، فرضت الحكومة الصينية منذ شهر بالتمام الحجر الصحي على مدينة ووهان، وسكانها البالغ عددهم 11 مليون نسمة.

كما أقرّ الرئيس الصيني بأن الوباء سيكون له "حتماً تأثير قوي على الاقتصاد والمجتمع"، ولكنه استدرك بأن عواقب الفيروس ستكون "على المدى القصير" ويمكن التحكم بها.