كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باكستان تغلق حدودها مع إيران بسبب تفشي فيروس "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرحت باكستان، اليوم الأحد، بأنها أعلنت حالة طوارئ طبية وأغلقت حدودها مؤقتًا مع إيران لمواجهة تهديد فيروس "كورونا" الجديد عبر الحدود.

وشهدت إيران حتى الآن ثماني وفيات و43 حالة إصابة بسبب فيروس كورونا، كما تسبب الفيروس القاتل الذي اندلع في البداية بالصين، في وفاة 2442 شخصًا وإصابة 76936 شخصًا في 31 منطقة على مستوى المقاطعة من الدولة الشيوعية.

وقال وزير الداخلية في بلوشستان مير ضياء الله لانجوف: إن "الحدود الباكستانية مع إيران في إقليم بلوشستان كانت مغلقة مؤقتًا، ولقد أغلقنا الحدود، واتخذنا هذا الإجراء بسبب تهديد فيروس كورونا".

وأضاف بيان صادر عن الحكومة الإقليمية: "يجري فحص جميع الاشخاص القادمين من ايران من قبل الفرق الطبية المنتشرة عند المعبر الحدودي.

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وأوضح لانجوف أن بلوشستان فرضت حظرا على سفر الحجاج من باكستان إلى إيران برا".

يسافر الآلاف من الباكستانيين الشيعة إلى إيران كل عام لزيارة مختلف المواقع الدينية، توجد ست مقاطعات في بلوشستان، بما في ذلك تشاجي ووشوك وبنججور وكيش وجوادر، على الحدود مع إيران. ومع ذلك، فإن معظم حركة المرور القانونية تأتي من خلال تفتان في شاغي.

وسجلت الصين انخفاضًا آخر في الإصابات بفيروس كورونا خارج مركزها، في وقت سابق من اليوم، ولكن مسؤولي الصحة في العالم حذروا من أنه من السابق لأوانه وضع تنبؤات بشأن تفشي المرض مع تزايد حالات الإصابة الجديدة والمخاوف من انتشار العدوى في أماكن أخرى.

