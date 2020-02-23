كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسؤولون: مقتل 9 وإصابة 37 في تركيا إثر زلزال إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مسؤولين حكوميين، أن تسعة أشخاص لقوا حتفهم وانهارت مئات المباني في جنوب شرق تركيا، اليوم الأحد، بعد زلزال بلغت قوته 5.7 درجة بالقرب من الحدود مع إيران، مما أسفر عن إصابة العشرات في قرى وبلدات في كلا البلدين.

وقالت وزارة الصحة التركية، إن ثلاثة من القتلى من الأطفال وأًصيب 37 تركيًا بينهم تسعة في حالة خطيرة، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

تسبب الهزة الضحلة في انهيار أكثر من 1000 مبنى في تركيا، مما دفع بجهد إنقاذ قصير للعثور على المحاصرين تحت الأنقاض.

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ألحق الزلزال أضرارا بالمباني على بعد حوالي 90 كيلومترا إلى الغرب في مدينة فان التركية، وإلى الشرق في عشرات القرى في إيران، حيث قال التلفزيون الحكومي، إن 75 شخصًا أُصيبوا بينهم ستة في المستشفى، لكن لم تقع أية وفيات.

تعد إيران وتركيا، اللتان تتقاطع بينهما خطوط الصدع الكبرى، من بين أكثر الدول عرضة للزلازل في العالم.

وأظهرت لقطات تلفزيونية تركية، أشخاصًا يحفرون معاول وأياديهم تحت الأنقاض، فضلاً عن أثاث وممتلكات متناثرة على الطرق الثلجية المتشققة.