كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السلطات الإيطالية تلغي كرنفال البندقية وسط تفشي فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات المحلية في إيطاليا، اليوم الأحد، أن آخر يومين من كرنفال البندقية الشهير سيتم إلغاؤه بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد.

كما سيتم تعليق جميع الفعاليات العامة في البندقية حتى 1 مارس، حسبما صرح رئيس منطقة فينيتو لوكا زايا للصحفيين، اليوم الأحد، حسبما أوردت وكالة "سبوتنيك".

جاء القرار، بعد نقل شخصين مسنين إلى المستشفى في مدينة لاجون المصابة بالفيروس.

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وفي الوقت نفسه، عانت أعداد الزوار وحجوزات الفنادق من انخفاض حاد.

هناك أكثر من 100 حالة مؤكدة في جميع أنحاء إيطاليا، معظمها في شمال البلاد، بالإضافة إلى وفاة شخصين مرتبطين بالمرض - واحدة في لومباردي وواحدة في فينيتو.

وضعت العديد من المدن والقرى في هاتين المنطقتين على تأمين في عطلة نهاية الأسبوع.