وزارة الصحة تكشف حقيقة إصابة طالب إفريقي بـ”كورونا” في الناظور

نفت وزارة الصحة، اليوم الأحد، شائعات تسجيل إصابة أحد الطلبة الأفارقة بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة، في بلاغ لها، أصدرته، اليوم، إنه على إثر ما تم تداوله بشأن تسجيل حالة إصابة إيجابية بفيروس كورونا المستجد في صفوف أحد الطلبة، المنحدرين من دولة إفريقية بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور، فإنها تؤكد أن الأمر مجرد شائعة مغرضة، هدفها خلق الهلع، والبلبلة في صفوف المواطنين.

وشددت وزارة الصحة أنه إلى حدود اليوم، لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد لا في مدينة الناضور، ولا في غيرها من المدن المغربية، كما أن جميع الحالات المشتبه يها، وعددها 13 حالة، التي تم رصدها من طرف المنظومة الصحية الوطنية للرصد والمراقبة الوبائية، أظهرت نتائج التحليل الفيروسي الخاص بها أنها سلبية بالنسبة إلى فيروس كورونا المستجد.

وذكرت وزارة الصحة أنها خصصت نافذة خاصة حول مستجدات فيروس كورونا المستجد عبر بوابتها الإلكترونية الرسمية، وصفحاتها المعتمدة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتم تحديث المعطيات الخاصة بالحالة الوبائية المرتبطة بفيروس كورونا بشكل يومي.

وكان المغرب، أمس السبت، قد رفع الحجر الصحي على أزيد من مائة طالب مغربي عائد من مدينة ووهان الصينية، بؤرة فيروس كورونا.