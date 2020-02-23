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عبر اللاعب المغربي، حمزة منديل، اليوم الأحد، عن حماسه لعيش مرحلة جديدة في حياته، وهي تكوين أسرة صغيرة فيها أبناء.
ورزق منديل، قبل أيام، بمولوده البكر، وأعلن ذلك على حسابه في أنستغرام، قبل أن ينشر، اليوم، صورا توثق لأولى لحظاته مع أسرته الصغيرة بحضور الوافد الجديد عليها.
وعلق منديل على الصور قائلا: “متحمس جدا لهذا الفصل الجديد، عائلتي الصغيرة تعني كل شيء بالنسبة لي”.
ورزق منديل بابنه بعد حوالي سنة فقط من زواجه من عارضة الأزياء المغربية مروى.
كانت هذه تفاصيل خبر منديل ينشر أولى لحظات الأبوة.. متحمس كثيرا- صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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