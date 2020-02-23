القراءة تواصل رسم حياة مشرقة لها..أمجون تقدم برنامجا على القناة الثانية- فيديو

دخلت التلميذة مريم أمجون عالم التقديم التلفزي، وهي في سن صغيرة، إذ استقطبتها القناة الثانية، لتنشيط برنامج توعي موجه إلى الأطفال، ينطلق قريبا.

وتستضيف مريم أمجون في برنامجها، الهادف للتوعية بالسلامة الطرقية، أطفالا تحاورهم، إضافة إلى وجود فقرات متنوعة تستقطب الفئة المستهدفة من البرنامج.

ودعت مريم الأطفال، وباقي متابعيها إلى ترقب انطلاق برنامجها “لنتعلم مع مريم”، وقالت عن ذلك في أنستغرام: ”هو برنامج تحسيسي توعوي، يهدف إلى نشر الوعي الطرقي السليم، انتظرونا”.

وسيتضمن برنامج “لنتعلم مع مريم”، الذي سيبث عبر القناة الثانية باللغة العربية، فقرات تربوية تحسيسية تعنى بالسلامة الطرقية، ويستضيف أطفالا في كل حلقة.

مريم أمجون ليست أول طفلة تقدم برنامجا تلفزيا في المغرب، إذ حدث ذلك قبل سنوات مع فاطمة الزهراء الإبراهيمي، التي لا تزال صورتها راسخة لدى جيل كامل رغم تقدمها في السن، حاليا.