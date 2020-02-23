الرئيس الصيني: وصلنا مرحلة حرجة في السيطرة على “كورونا” والموقف معقد

قال الرئيس الصيني، شي جين بينغ، اليوم الأحد، إن أزمة فيروس “كورونا” لا تزال أزمة معقدة، وخطيرة في البلاد.

ولفت شي جين بينغ، حسب وكالة رويترز، الانتباه إلى أن جهود السيطرة على تفشي الفيروس وصلت مرحلةً حرجة، وأضاف أن “تأثيراته على الاقتصاد، والمجتمع الصيني أمر حتمي وسنحاول التقليل منها”.

وكانت الصين قد أعلنت، فجر أمس السبت، بيانات جديدة عن تفشي فيروس كورونا، والوفيات، التي تسبب فيها، فيما يواصل الفيروس القاتل الانتشار في مختلف أنحاء العالم، ما أثار قلق منظمة الصحة العالمية.

وكشفت لجنة الصحة الوطنية الصينية أنه تم تسجيل 109 حالات وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد، لترتفع حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس إلى 2345، فيما وصل العدد الإجمالي للإصابات إلى نحو 76 ألف حالة، بعدما تم الإبلاغ عن 397 إصابة جديدة في جميع أرجاء البلاد.