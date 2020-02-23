نقابة البجيدي تدعو أساتذة “الزنزانة 10” للاحتجاج: أمزازي يتجاهل مطلبكم المشروع

دعت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، أمس السبت، أساتذة “الزنزانة 10″ إلى حمل الشارة السوداء، والاحتجاج في الرباط ضد تجاهل وزارة أمزازي لـ”مطلبهم العادل والمشروع في الترقية”.

وقالت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في بلاغ، توصل “اليوم 24” بنسخة منه، إن وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي، تستمر في تجاهل مطالب موظفي التعليم لملف الأساتذة حبيسي السلم 10 من 1995 إلى 2005، وباقي الأساتذة الموظفين بالسلم 9، الذين تمت ترقيتهم إلى السلم 10، قبل يناير 2019.

وأشارت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إلى أن أساتذة هذه الفئة “عانى بعضهم لسنوات طويلة في السلم 9، ورغم اعتماد الوزارة السلم 10 كسلم للتوظيف، إلا أنها لم تعتمد مقتضيات انتقالية لجبر ضررهم، لتجد هذه الفئة من الأساتذة نفسها من جديد ضحية للمرسوم 02.19.504”.

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وشدد الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية على أنه “لا إصلاح للمنظومة التربوية بدون حل جميع ملفات الشغيلة التعليمية، والنهوض بأوضاعها المادية والاجتماعية”، مطالباً الحكومة، والوزارة الوصية بالإسراع في الترقية المباشرة للدرجة الأولى جميع الأساتذة المستوفين لـ15 سنة أقدمية عامة.

كما طالب الذراع النقابي نفسه، حسب البلاغ ذاته، بتعميم السنوات الاعتبارية ومنحها لأساتذة الزنزانة 10 أسوة بزملائهم، و”جبراً للضرر، الذي لحق هذه الفئة”.

ودعت النقابة التعليمية الأساتذة، الذين أسمتهم “معتقلي الزنزانة 10” إلى حمل الشارات السوداء غداً الاثنين، مع الاحتجاج أمام مقر وزارة التربية الوطنية، يوم الأحد 01 مارس المقبل، وتنظيم وقفتين احتجاجيتين، يوم الثلاثاء 31 من الشهر نفسه، أمام مقر وزارة التربية الوطنية، ومديرية الموارد البشرية.