بلدية الطيبة تلغي الرحلات المدرسية بسبب "كورونا"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ألغت بلدية الطيبة جميع الرحلات المدرسية والفعاليات الخارجية، في أعقاب التطورات الأخيرة بموضوع فيروس كورونا في البلاد.

وقال رئيس بلدية الطيبة، المحامي شعاع منصور مصاروة، إنه "نظرا للتطورات الأخيرة بموضوع فايروس الكورونا وحرصا منا على أبنائنا وبناتنا، فقد قررت وقف جميع الرحلات المدرسية وكافة الفعاليات المدرسية الخارجية على كافة الأطر التعليمية بمدينتنا من اليوم الموافق 23.2.2020 وحتى إشعار آخر".

وأكد أنه "سوف نقوم بمتابعة التطورات الميدانية والتشاور المستمر مع الجهات المسؤولة، وفي مقدمتها وزارة الصحة والمعارف وحتلنة حضراتكم بأي مستجدات. حفظ الله بلدنا وأهله من كل سوء ومكروه".