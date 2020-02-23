المتابعة تؤجل المظاهرة ضد "صفقة القرن"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قررت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في البلاد تأجيل التظاهرة أمام السفارة الأميركية في مدينة تل أبيب ضد "صفقة القرن"، والتي كانت قد قررتها ليوم الثلاثاء المقبل إلى موعد آخر بعد انتخابات الكنيست التي ستُجرى يوم 2 آذار/ مارس المقبل.

وقالت المتابعة في بيان مقتضب أصدرته اليوم، الأحد، إنه "نظرا لانشغال كوادر سياسية كثيرة بالانتخابات البرلمانية التي ستجري في الثاني من آذار، وبناء على طلب عدد كبير من مركبات لجنة المتابعة، قررنا تأجيل التظاهرة أمام السفارة الأميركية في تل أبيب ضد صفقة القرن، والتي كنا قد قررناها ليوم الثلاثاء 25 من الشهر الجاري إلى موعد آخر بعد الانتخابات".