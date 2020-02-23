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شكرا لقرائتكم خبر عن غارات التحالف العربي تكشف كذب الحوثيين والان مع التفاصيل
الأحد 23 فبراير 2020
كشفت الغارات التي شنتها مقاتلات التحالف العربي اليوم الأحد على مواقع عسكرية تابعة لميليشيا الحوثي الإنقلابية في العاصمة صنعاء، زيف إدعاءات الميليشيات بشأن منظومة الدفاع الجوي التي زعموا تطويرها .
وقصفت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، اليوم الأحد، مقر ألوية الصواريخ في عطان ومخازن أسلحة للميليشيات في محيط دار الرئاسة بمنطقة حدة.
وسخر الإعلامي نبيل الصوفي، في تغريدة له بتويتر، من تصريحات رئيس ما يسمى المجلس السياسي للميليشيات مهدي المشاط والناطق العسكري باسمهم صادق سريع، بشأن الصواريخ التي قالوا إنهم إمتلكوها .
وقال "طيران التحالف يشاهد تصريحات المشاط وسريع، عن ثاقب 1 وثاقب 2 وثاقب 3 وفاطر، ومنظومة عبدالعزيز مدري من.. المهم كل واحد منهم جلس ينخع له اسماء يقول انها دفاع جوي متطور ساحق ماحق.. وقام يضرب صنعاء وصعده وكل جبهات الحوثي.. ولا في غير كاذب 1 وكاذب 2 وكاذب 3" .
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