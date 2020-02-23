- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن عودة تدريجية لمنظومة الكهرباء في عدن والان مع التفاصيل
الأحد 23 فبراير 2020
بدأت المنظومة الكهربائية في العاصمة عدن، بالعودة بعد خروجها مساء أمس السبت، نتيجة انفجار كيبل مابين المنصورة وبلوك 8 بالدائرة رقم واحد، مما ادى الى انقطاع التيار الكهربائي عن كل مديريات العاصمة عدن
وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لوزارة الكهرباء والطاقة، "في هذه اللحظات بدأ التيار الكهربائي بالعودة تدريجيا لبعض مناطق مديريات عدن عقب خروج المنظومة" .
ولاتزال الفرق الهندسية والفنية تحاول اعادة تشغيل محطات التوليد على مراحل.
كانت هذه تفاصيل خبر عودة تدريجية لمنظومة الكهرباء في عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.