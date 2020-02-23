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عودة تدريجية لمنظومة الكهرباء في عدن

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأحد 23 فبراير 2020

بدأت المنظومة الكهربائية في العاصمة عدن، بالعودة بعد خروجها مساء أمس السبت، نتيجة انفجار كيبل مابين المنصورة وبلوك 8 بالدائرة رقم واحد، مما ادى الى انقطاع التيار الكهربائي عن كل مديريات العاصمة عدن

 

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وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لوزارة الكهرباء والطاقة، "في هذه اللحظات بدأ التيار الكهربائي بالعودة تدريجيا لبعض مناطق مديريات عدن عقب خروج المنظومة" .

 

ولاتزال الفرق الهندسية والفنية تحاول اعادة تشغيل محطات التوليد على مراحل.

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