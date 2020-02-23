شكرا لقرائتكم خبر عن المسماري: أسلحة ومعدات عسكرية من تركيا تصل عبر ميناء مصراتة والان نبدء بالتفاصيل
وأشار المسماري في تصريح صحفي اليوم إلى أن هذه الأسلحة والمعدات وصلت لدعم القدرات القتالية للتنظيمات الإرهابية والعصابات المسلحة في المنطقة الغربية.
وأضاف: يتم هذا الدعم بشكل علني أمام المجتمع الدولي، ويعدّ اختراقاً للهدنة المعلنة في المنطقة، مردفاً: "قواتنا لم تردّ حتى الساعة، وهي تتابع وتقيم الموقف والتطورات على مدار الساعة".
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