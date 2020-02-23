شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا : ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 132 شخصًا والان نبدء بالتفاصيل

ارتفع عدد الأشخاص المصابين بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا إلى 132 شخصًا. وأفاد رئيس جهاز الحماية المدنية الإيطالي أنجلو بوريلي أن العدد يشمل شخصين توفيا بالمرض, و26 شخصًا في المستشفى تحت العناية المركزة, فيما تعافى مريض في العاصمة روما تمامًا وغادر المستشفى أمس السبت.

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