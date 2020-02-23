2020-02-23 | 15:20
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نجح منتخب شباب العراق في بلوغ ربع نهائي كأس العرب بتغلبه على موريتانيا 2-0 في المواجهة التي اقيمت على ملعب سعود بن جلوي ضمن الجولة الاخيرة من دور المجموعات بالمسابقة.
الهدف الاول لليوث الرافدين جاء بالنيران الصديقة حين سجل عبد الله كامارا بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 21، لينتهي الشوط الاول على هذه النتيجة، باداء متكافئ بين المنتخبين.
وفي الشوط الثاني، استطاع ليوث الرافدين، ان يتحكموا بمجريات اللقاء بالطول والعرض، ليتمكنوا اخيراً من اضافة الهدف الثاني عن طريق رضا ميالي في الدقيقة 85 من عمر اللقاء.
وبفوزه في مباراة اليوم، اصبح رصيد ليوث الرافدين 4 نقاط في وصافة ترتيب المجموعة الاولى، حيث سيواجه منتخب الشباب متصدر المجموعة الثالثة والذي سيتم حسمه بين السعودية ومصر.
وفي الشوط الثاني، استطاع ليوث الرافدين، ان يتحكموا بمجريات اللقاء بالطول والعرض، ليتمكنوا اخيراً من اضافة الهدف الثاني عن طريق رضا ميالي في الدقيقة 85 من عمر اللقاء.
وبفوزه في مباراة اليوم، اصبح رصيد ليوث الرافدين 4 نقاط في وصافة ترتيب المجموعة الاولى، حيث سيواجه منتخب الشباب متصدر المجموعة الثالثة والذي سيتم حسمه بين السعودية ومصر.
كانت هذه تفاصيل خبر ليوث الرافدين ينتفضون امام موريتانيا ويخطفون بطاقة التأهل لربع نهائي كأس العرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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