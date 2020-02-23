ليوث الرافدين ينتفضون امام موريتانيا ويخطفون بطاقة التأهل لربع نهائي كأس العرب

الهدف الاول لليوث الرافدين جاء بالنيران الصديقة حين سجل عبد الله كامارا بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 21، لينتهي الشوط الاول على هذه النتيجة، باداء متكافئ بين المنتخبين.

وفي الشوط الثاني، استطاع ليوث الرافدين، ان يتحكموا بمجريات اللقاء بالطول والعرض، ليتمكنوا اخيراً من اضافة الهدف الثاني عن طريق رضا ميالي في الدقيقة 85 من عمر اللقاء.

